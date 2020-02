Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé vendredi les gouvernements à prendre des mesures nécessaires et faire tout leur possible pour contenir l'épidémie du coronavirus en respectant les droits de l'Homme sans "stigmatisation".

" Il est temps pour tous les gouvernements de prendre des mesures nécessaires et de faire tout leur possible pour contenir l'épidémie du nouveau coronavirus COVID-19 tout en respectant les droits de l'Homme sans stigmatisation", a déclaré M. Guterres lors d'un point de presse. "Nous voyons des cas dans un certain nombre de nouveaux pays, y compris également maintenant sur le continent africain", a-t-il noté. "Ce n'est pas le moment de paniquer, c'est le moment de se préparer, d'être pleinement préparé".

"Nous savons qu'il est possible de contenir l'épidémie, mais la fenêtre d'opportunité se rétrécit", a averti M. Guterres. Appelant à la solidarité et au plein soutien mondial, le chef de l'ONU a demandé à tous les pays à assumer pleinement leurs responsabilités, les assurant qu'ils pouvaient compter sur le soutien des Nations Unies et de l'Organisati on mondiale de la santé (OMS).

Cette dernière a relevé vendredi son évaluation du risque du nouveau coronavirus COVID-19 d'"élevé" à "très élevé" au niveau mondial.



L'ONU songe à réduire une conférence sur les femmes

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, prône de réduire, en raison de l'épidémie de coronavirus, la taille d'une conférence annuelle sur les femmes prévue à New York à partir du 9 mars, a annoncé vendredi son porte-parole. La conférence devait rassembler 12.000 participantes du monde entier. "Au vu de la propagation rapide" du virus et le "besoin d'harmoniser le travail de l'ONU avec les préoccupations de santé publique, le secrétaire général a suggéré à la Commission sur le Statut des Femmes de tenir une réunion à format réduit, avec une limitation de la participation à New York", a expliqué Stéphane Dujarric dans un communiqué.

Même limitée, cette Commission sera en mesure "d'adopter des décisions et d'exercer son mandat" lors de cette session qui doit s'achever le 20 mars, a-t-il ajouté. La position du secrétaire générale à l'égard de cette conférence "se fonde sur des considérations de l'équipe d'urgence" créée à l'ONU pour coordonner l'action sur la maladie, "et de l'étroite relation établie entre les services médicaux des Nations unies et l'Organisation mondiale de la santé", a expliqu é le porte-parole. "Les réunions intergouvernementales à venir au quartier général de l'ONU et ailleurs seront évaluées au cas par cas, en prenant en compte leurs spécificités et les circonstances du moment", a-t-il précisé.



Un 3e cas de contamination d'origine inconnue aux Etats-Unis

Les autorités sanitaires de l'Oregon ont annoncé vendredi soir qu'une personne avait contracté le nouveau coronavirus d'une source encore inconnue, sans avoir voyagé récemment ou avoir eu de contact établi avec une personne infectée.

Le patient en question a été placé à l'isolement à l'hôpital et a eu des contacts avec des personnes dans une école élémentaire. Il réside dans le comté de Washington, près de Portland. Deux autres cas similaires de contamination d'origine indéterminée ont été recensés cette semaine dans le nord de la Californie, voisine de l'Oregon.