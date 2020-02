Dix-neuf cas supplémentaires de contamination au nouveau coronavirus ont été confirmés vendredi en France, ce qui porte à 57 le nombre total des personnes atteintes depuis fin janvier, et "une nouvelle étape de l'épidémie est franchie", a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran.

"En France, une nouvelle étape de l'épidémie est franchie et nous passons désormais au stade 2 (sur un total de trois, ndlr) : le virus circule sur notre territoire et nous devons freiner sa diffusion", a déclaré le ministre, en visite à Crépy-en-Valois (département de l'Oise, nord), où enseignait le premier Français mort des suites de cette maladie. "Plusieurs +clusters+ (cas groupés, ndlr) sont identifiés" sur le territoire, a-t-il rappelé. Le principal se trouve dans l'Oise : "Il y a ce soir 18 cas dans l'Oise", soit "six de plus" que jeudi. En outre, il y a "six cas à Annecy" (Alpes) contre quatre recensés jeudi, "six cas qui concernent des voyageurs qui rentraient de voyage organisé en Egypte", contre deux recensés jeudi, et "deux cas à Montpellier" (sud), selon le ministre. "Il reste douze cas en revanche iso lés", a-t-il poursuivi.

Pour l'heure, le bilan du Covid-19 en France est de deux morts (un enseignant français de 60 ans dont le décès a été annoncé mercredi et un touriste chinois de 80 ans), douze guérisons et quarante-trois malades hospitalisés. Un Conseil de Défense puis un Conseil des ministres exceptionnels sur le coronavirus seront organisés samedi.