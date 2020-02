Des préparations sont en cours pour lancer prochainement à Oran des formations dans le domaine de la neurochirurgie pour la prise en charge des chirurgies lourdes au profit des enfants atteints de Spina Bifida et de extrophie-vésicale notamment, dans le cadre des échanges avec des experts américains, a-t-on appris samedi lors de l’ouverture d’une journée de formation en pédiatrie, organisée par la fondation algéro-américaine (AAF).

Il s’agit de chirurgies très peu maîtrisées dans la région ouest, ce qui exige le déplacement des malades ailleurs, a expliqué à l'APS, la vice-présidente de la fondation, Rouni Rahmouna, ajoutant que ce programme de formation qui sera encadré par des spécialistes américains, permettra de prendre en charge certains malades, tout en formant des praticiens algériens.

Le spina-bifida désigne une malformation congénitale (visible dès la naissance) qui se caractérise par un mauvais développement de la colonne vertébrale, alors que l’extrophie-vésicale désigne une malformation de la vessie.

D'autres pathologies sont au menu de la série de formations au profit des prat iciens algériens, dans le domaine de la neurochirurgie, dans le cadre de cette initiative lancée par "Algerian American Foundation" (AAF), qui seront encadrées par des experts américains de renom, a-t-elle ajouté.

Interrogée en marge de cette rencontre, ayant enregistré la participation de plus de 300 praticiens d’Oran et de la région ouest, Mme Rouni a relevé que cette journée est le début d’une série d’échanges entre les spécialistes américains et algériens dans le domaine médical.

La journée de formation en pédiatrie, englobe des conférences qui touchent à l’obésité infantile, l’asthme de l’enfant et l’énurésie nocturne, a-t-elle expliqué, ajoutant que les trois experts américains, animant ces conférences, tous des professeurs de renom aux Etats-Unis, se pencheront dimanche sur certains cas compliqués à l’hôpital pédiatrique de Hei El Manzah (ex Canastel). Créée par la diaspora algérienne aux Etat Unis d’Amérique, l’AAF compte accentuer sa présence en Algérie dans l’avenir, avec des événements penchés sur la formation et le transfert du savoir, dans le domaine de la médecine et de la recherche, note encore Mme Rouni.