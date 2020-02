Pour faire face à ce virus, le ministère de la Santé recommande, dans un communiqué, de "respecter les règles d'hygiène par le lavage fréquent et soigneux des mains au savon liquide ou par friction avec une solution hydro-alcoolique, et de respecter les règles d'hygiènes respiratoires par l'utilisation de mouchoirs en papier à usage unique en cas de toux et d'éternuements". Il recommande, en outre, de "consulter rapidement un médecin à l'apparition de tout signe de difficulté respiratoire en veillant à lui signaler le séjour et l'historique de son voyage (pays où circule le virus)".

A ce jour, rappelle le ministère, "un cas de Covid-19 a été confirmé en Algérie, le 25 février, il s'agit du ressortissant italien en provenance d'Italie".

Le plate-forme téléphonique mise en place le 26 février, accessible au numéro vert 3030, joignable sur téléphones fixes et mobiles (H24 et 7/7) "est animée par des médecins et permet d'avoir des informations sur le coronavirus Covid19, des conseils sur les mesures préventives et, au besoin, des orientations", ajoute le communiqué. Le ministre de la Santé, de la Population, et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, s'est rendu ce vendredi au niveau du centre d'appel mis en place pour "s'assurer du bon fonctionnement de cette plate-forme", souligne la même source. La cellule de veille du ministère "continue de suivre de près l'évolution de la situation épidémiologique dans le monde et prendra, le cas échéant, toutes les mesures qui s'imposent", conclut le communiqué.