Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati a affirmé, samedi à Alger, que "la Justice poursuivra la lutte contre la corruption" en particulier, et le rétablissement des droits et mettra fin aux cas d'atteinte aux libertés et à l'épuisement des ressources nationales.

"Nous poursuivrons cette démarche, d'autant que la Justice a réalisé, en peu de temps, des acquis reconnus par tout un chacun. Nous devons continuer sur cette voie, en se préparant davantage à la réforme du système judiciaire tant en termes de ressource humaine, qu'en matière de modernisation de ses outils, de révision des textes juridiques régissant son fonctionnement et d'élaboration de nouvelles dispositions compatibles avec les exigences de l'époque et adaptées à l'évolution sociétale et aux nouvelles opérations et formes de criminalités", a indiqué le ministre qui présidait une réunion des présidents des Cours et des Procureurs généraux avec les cadres centraux du ministère.

"La scène nationale connaît depuis plus d'une année une dynamique inédite "appelant, haut et fort, à des réformes globales des institutions de l'Etat et à la moralisation de la vie publique au service des fondements de l'Etat démocratique et à la préservation des droits et libertés", a souligné M. Zeghmati, ajoutant que "dans le cadre de cette dynamique, les citoyens n'ont cessé de revendiquer une Justice indépendante, conformément aux dispositions de la Constitution, une Justice qui respecte les droits de l'Homme, garantit un procès équitable basé sur la légalité et l'égalité et protège la société et les libertés dans le cadre de la loi".

Dans ce sillage, il a rappelé que "les citoyens aspirent à une nouvelle Algérie (...) Une Algérie où la consécration du droit de citoyenneté prend tout son sens. Une Algérie des droits de l'Homme où la Justice occupe une place éminente, étant une partie intégrante de la Nation", relevant que "le pays vivait depuis quelque mois une situation critique mais grâce à ses enfants dévoués, l'Algérie a réussi à sortir de son impasse et à ouvrir les perspectives du dénouement pour la réalisation des espérances et aspirations du peuple au recouvrement de sa souveraineté sur ses droits et libertés.

"Le peuple nous a chargé, nous magistrats, d'une lourde mission, à savoir: la lutte contre la corruption sous toutes ses formes en particulier et la moralisation de la vie publique en général. De même, il nous a chargé de rétablir les droits et de mettre fin aux cas d'atteinte aux libertés et à l'épuisement des ressources nationales".

Le ministre a fait savoir que cette réunion visait à examiner les modalités pratiques pour l'amélioration de la qualité du rendement et du fonctionnement de l'appareil judiciaire et le développement du secteur de la Justice, notamment dans son volet relatif à la facilitation de l'accès à la justice, outre l'évaluation de la situation de la modernisation de la justice, en prélude à la généralisation de la numérisation des procédures judiciaires.

Il a fait état, en outre, de mécanismes contribuant à l'amélioration de la qualité des jugements de justice "à travers l'examen du système de recrutement et de formation des magistrats et la révision de la carte

judiciaire de façon à permettre une répartition rationnelle des ressources humaines qui prend en compte leur expérience et leur aptitude à briguer des postes de responsabilités".

M.Zeghmati a mis l'accent sur l'impératif de "revoir" l'organisation, le fonctionnement et les prérogatives de certaines juridictions à même de garantir la réalisation de l'efficacité et la rationalisation des ressources financières au moment où nous en avons grand besoin.

La justice en Algérie, comme à l'extérieur, "fait face à des défis majeurs", car obligée de s'adapter aux exigences d'une époque dominée par les technologies de l'information et de la communication (TIC), a fait savoir le ministre de la Justice, affirmant que la solution aux multiples problèmes dont souffre le secteur "est tributaire de sa capacité à moderniser ses outils de gestion en vue d'améliorer la qualité du rendement et gagner du temps et de l'argent".

Pour ce faire, il a été décidé, dans ce secteur, d'adopter le tout-numérique en tant qu'objectif sur lequel focalisent tous les efforts, a-t-il dit, estimant que la numérisation des procédures judiciaires constitue "la pierre angulaire de cette démarche, aussi bien pour les procédures civiles que pénales".