Des chercheurs du Cedars-Sinai Heart Institute à Los Angeles sont parvenus à convertir des cellules cardiaques en pacemaker en injectant un gène dans des cochons.

Bientôt on n'aura peut-être plus besoin d'implanter des simulateurs cardiaques pour permettre aux cœurs déréglés de battre normalement. Des chercheurs américains caressent cet espoir à juste titre depuis qu'ils viennent de créer un pacemaker biologique sur des cochons présentant une déficience du rythme cardiaque. «Le simulateur cardiaque a été capable de soigner une maladie», se félicitent les scientifiques dans la revue Science Translational Medicine.

Comment ce pacemaker a-t-il pu être reproduit sans batterie ? Un gène a été injecté chez des cochons souffrant d'une maladie du cœur responsable d'un rythme cardiaque plus lent. Ce gène a permis de transformer quelques-unes des milliards de cellules cardiaques ordinaires en cellules plus rares et spécialisées dans le rétablissement d'un rythme cardiaque normal.

Pendant deux semaines, le gène a joué le rôle de pacemaker conventionnel sans qu'aucun effet secondaire ne soit constaté par ailleurs. «Nous avons été capables pour la première fois de créer un pacemaker biologique utilisant le minimum de méthodes invasives. Le but est de montrer que ce prototype de pacemaker biologique est adapté aux contraintes de la vie quotidienne», affirme le Dr Eduardo Marban, qui a dirigé l'étude. «Il est possible qu'un jour, nous arriverons à sauver des vies en remplaçant des logiciels par une injection de gènes».

Des années de recherche sont encore nécessaires avant d'imaginer l'utilisation chez l'homme de ces pacemakers nouvelle version. Le pacemaker électronique a encore de beaux jours devant lui.