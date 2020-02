A l'inverse de la tachycardie, la bradycardie se traduit par un rythme cardiaque lent, inférieur à 50 battements par minute au lieu de 60 à 80 normalement. Elle peut se manifester par des vertiges, des étourdissements, des faiblesses, des syncopes, une grande fatigue ou encore des difficultés respiratoires.

Alors que jusqu'ici le seul moyen de traiter cette pathologie reposait sur la pose d'un pacemaker, des chercheurs de l'Institut de génomique fonctionnelle de l'Université de Montpellier (Cnrs) pensent avoir trouvé une alternative dans la génétique.

Dans la revue scientifique Nature communications, ils expliquent avoir trouvé une solution pour maîtriser les battements du cœur en inactivant un gène. Ils ont observé sur des souris atteintes de bradycardie que leur trouble pouvait être corrigée grâce à l'inactivation génétique d'un canal ionique nommée «Girk4».

Chez des souris non malades, ce canal intervient dans la mise au pas du rythme cardiaque après un effort physique ou un stress émotionnel.

La désactivation de celui-ci ne pose pas de problème majeur puisque d'autres canaux prennent le relais. «Si on arrive à enlever le bon frein en cas de bradycardie, on maintient l'équilibre grâce aux autres canaux ioniques», corrobore Matteo Mangoni, auteur principal de l'étude, cité par allodocteurs.

Vers un traitement pharmacologique

Si cette piste parvient à être développée chez les humains, elle apportera un traitement pharmacologique à la bradycardie. «Ces résultats permettront aux chercheurs de développer des inhibiteurs pharmacologiques des canaux Girk4 afin de réduire le nombre d'implantation de pacemakers», expliquent les auteurs de l'étude dans un communiqué du Cnrs.