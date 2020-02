La toxine botulique pourrait être un espoir pour les personnes qui souffrent de fibrillation auriculaire.

Largement utilisée dans la médecine anti-âge, également utilisée pour soulager les migraines, voilà que la toxine botulique a trouvé une nouvelle application.

Des médecins américains ont en effet testé l’usage du Botox chez des patients souffrant de fibrillation auriculaire (souvent appelée arythmie) pour essayer de paralyser le nerf responsable du défaut du rythme cardiaque.

La fibrillation auriculaire est un trouble du rythme cardiaque qui touche environ 750 000 personnes en France. La plupart du temps, la personne qui en souffre ne ressent aucun symptôme particulier mais comme le cœur de bat pas au bon rythme, cela provoque de la fatigue, des palpitations, des vertiges et de l’essoufflement.

Des troubles qui sont dus à la réduction du volume de sang qui est pompé par le cœur.

La fibrillation auriculaire est de plus en plus fréquente avec l’âge : seuls 1% des personnes de moins de 60 ans en sont atteintes mais plus de 10% des plus de 80 ans souffrent de fibrillation auriculaire. Ce trouble cardiaque est aussi l’une des principales complications des opérations du cœur. Aussi, les médecins de la Columbia University de New-York ont-ils décidé de tester le Botox auprès de 60 patients qui venaient de subir un pontage coronarien pour mieux en vérifier les effets. Au cours de cet essai, ils se sont aperçus, comme espéré, que la toxine stoppait les signaux nerveux erronés envoyés vers le muscle cardiaque. Cet essai positif les pousse à poursuivre leurs investigations pour mieux cerner les effets de la toxine botulique sur le muscle cardiaque.