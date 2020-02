Plus de 22.200 placements de jeunes demandeurs d’emploi ont été réalisés par l’Agence nationale de l’emploi (ANEM) à Oran, en 2019, contre 26.000 placements réalisés en 2018, a-t-on appris de la directrice de wilaya de l'ANEM.

Environ 22.204 placements ont été réalisés à Oran en 2019, entre classiques et dans le cadre du Dispositif d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP) et du contrat de travail aidé (CTA), a précisé, à l’APS, Sarah Zitouni, soulignant que les objectifs de l’ANEM ont été dépassés (137%).

Plus de 83.900 demandes et 27.518 offres d’emploi ont été enregistrées durant la même période, a fait savoir Mme Zitouni soulignant par la même occasion que "beaucoup d’offres reste encore non satisfaites".

Selon Mme Zitouni, la baisse, bien que légère, des placements, en 2019 de jeunes demandeurs d’emploi par rapport à l'année 2018 est due "essentiellement à la situation socio-économique et politique que traversait le pays". A ce titre, la Direction d'Oran de l'ANEM a fixé un objectif de placement de plus de 18.000 jeunes demandeurs d’emploi pour l’année en cours (2020), a-t-elle encore indiqué.

"Nos ob jectifs pourront être revus à la hausse eu égard de l’amélioration de la situation socio-économique et politique et à la dynamique de développement que connaît la Capitale de l’ouest en termes de projets en cours de réalisation à la veille de l’organisation des Jeux méditerranéens", a indiqué Mme Zitouni