Les participants à la deuxième session de formation sur l'intégration agriculture-aquaculture, organisée, jeudi, à l’institut spécialisé de la formation professionnelle «Mohamed El Hadi» de Khenchela, ont appelé à saisir toutes les opportunités d’investissement offertes dans le domaine de l'aquaculture et de la pêche.

A cette occasion, le chargé de l’investissement à la direction locale de la pêche et de la production halieutiques, Rabah Berima a, dans son allocution d’ouverture de cette session de formation de trois jours, souligné qu’outre son attractivité financière, l'exploitation des opportunités qu’offre le créneau de l’aquaculture va permettre de garantir la sécurité alimentaire, de réduire la facture des importations et de générer des emplois au profit des jeunes chômeurs de la wilaya de Khenchela.

Ce responsable a profité de cet événement pour aller à la rencontre d’une dizaine d’investisseur dans le secteur de l'aquaculture et mettre en lumière les perspectives et les avantages qu’offre la wilaya de Khenchela dans ce domaine.

A cet effet, il a donné en exemple le parcours de Salim Ferhati et Haroun Reghis, deux agriculteurs locaux ayant parfaitement réussi à intégrer l’aquaculture à leurs activités, recommandant aux jeunes présents de coordonner leurs efforts avec ces ceux-là afin de tirer profit leur expérience dans le domaine. Pour sa part, Nassima Abdouaoui, chef du département de la direction de la pêche et de la production halieutiques de la wilaya de Guelma, a animé un atelier d'orientation pour les propriétaires de bassins d'irrigation, au cours duquel elle a souligné la nécessité d'organiser, d'accompagner et de suivre les activités piscicoles en milieu agricole afin de développer cette filière et d'en faire un secteur stratégique pour le développement de l'économie nationale. Cette première journée de cette session de formation, initiée par la chambre commune inter-wilaya de la pêche et de l’aquaculture de Guelma et les directions de la formation et de l’enseignement professionnels, des services agricoles de Khenchela, sous la supervision de l’institut technologique de la pêche et de l’aquaculture de Colo (Skikda), a permis aux participants de débattre des moyens et les facteurs de réussite de l’aquaculture.

Cette session de formation se poursuivra sous forme d'ateliers d’orientation au profit des propriétaires de bassins d’irrigation d ans le cadre du programme tracé par les organisateurs afin de concrétiser des investissements dans le domaine de l'aquaculture et de la pêche continentale dans la wilaya de Khenchela , en plus de séances d’information sur le programme du ministère de tutelle dans le domaine de l'intégration de l'aquaculture-agriculture , a-t-on indiqué.