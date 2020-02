Prés de 200 projets de développement en cours de réalisation à Tizi-Ouzou, destinés à améliorer le cadre de vie des citoyens, seront réceptionnés durant l’année 2020, selon une feuille de route tracée par la wilaya, a-t-on appris, mercredi de la direction locale de la planification et du suivi budgétaire (DPSB).

Cette feuille de route a été élaborée et présentée en conseil de wilaya le 11 février courant, sur instruction du wali Mahmoud Djamaa qui a exigé des membres de l’exécutif de wilaya de respecter les engagements de livraison de projets tous secteurs confondus, qu’ils ont formulés dans ce documents, a-t-on indiqué.

Dans ce document dont une copie a été remise à l’APS, il est prévu, entre autres, la réception dans le secteur de l’éducation de 9 écoles primaires et groupes scolaires, 12 cantines, 3 collèges, 3 demi-pensions, 3 unités de dépistage et de suivi (UDS), 4 lycées, une salle de sport et 4 installations sportives à travers différentes localités. Pour l’enseignement supérieur il est prévu la réception, cette année, d’un total de 4000 lits dont 2500 (1000+1500) au pôle unive rsitaire de Tamda et 1500 à Rhahlia. Quatre centres de formation professionnelle et d’apprentissage (CFPA), trois complexes sportifs à Tadmaït, Yakouren et Makouda, deux salles omnisports à Tizi-Ouzou et Béni Yenni, 5 piscines de proximité à Larbaa N’Ath Irathen, Beni Douala, Ouadhias, Draa El Mizan et Tigzirt, une salle polyvalente à Irdjen et un terrain de football à Souama seront également livrés cette année. Dans le secteur de la santé, il est prévu la réception totale du Centre de lutte contre le cancer de Draa Ben Khedda qui a été ouvert partiellement en janvier 2019, de l’hôpital de 60 lits de Ouadhias et de deux polycliniques à Tamda (Ouaguenoune) et Redjaouna (Tizi-Ouzou). S’agissant de l’amélioration et du renforcement de l’alimentation en eau potable, il est programmé la réception courant 2020 d’un total de 17 projets au profit de 25 localités.

Pour le volet assainissement il est notamment prévu l’achèvement des travaux de construction des stations d’épuration de Fréha et Oued Fali et de traitement des zones de glissement de Tigzirt et Azeffoune. La direction de l’environnement a inscrit pour sa part la réception des décharges contrôlées de Tadmait et Iferhounene et celle de la Culture l’achèvement des travaux de reconstruction et d’équipement de la salle de cinéma Djurdjura.

Selon cette même feuille de route il est aussi programmé l’alimentation, en 2020, de 45 119 foyers en gaz naturel et de 336 foyers en électricité, la livraison de 8 154 logements tous segments confondus dont 1 074 logements publics locatifs (LPL), 400 unité des formules LSP/LPA/FNPOS, 2272 du segment location vente et CNEP Immobilier, 218 logements promotionnels et 4 190 dans le cadre de l’habita rural. Cette feuille de route qui engage les directions locales à la respecter, a été tracée par la wilaya afin d’améliorer la cadence de réalisation des projets inscrits dans le cadre des programmes sectoriels de développement (PSD) pour améliorer le cadre de vie des citoyens et afin de réduire le montant du programme du reste à réaliser (RAR) de la wilaya cumulé depuis 2010 et qui est de plus de 249 milliards de DA, à soulignée le wali Mahmoud Djamaa.