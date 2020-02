Il s'agit de 120.800 ha de blé dur, de 36.600 ha de blé tendre, de 162.400 ha d’orge et plus de 5.500 ha de fourrage, a-t-on indiqué, soulignant que les surfaces emblavées en blé dur et orge ont dépassé les objectifs tracés par la DSA ayant tablé pour 120.200 ha et 162.200 ha respectivement. La surface globale emblavée a dépassé celle ciblée 325.000 ha.

Par ailleurs, la DSA oeuvre à concrétiser l’irrigation d'appoint sur une surface de 22.000 ha réservés aux céréales. Un total de 54.000 ha de toutes les récoltes (fruits et légumes et céréales) est programmé surtout que la wilaya n’a pas enregistré de précipitations depuis la mi décembre ce qui affecte les céréales surtout dans la région sud de la wilaya. Il a été procédé, la saison écoulée, à l’irrigation d'appoint sur une superficie de 11.000 ha réservée aux céréales et 32800 ha aux autres récoltes, a-t-on rappelé.