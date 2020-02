Le secrétaire d'Etat chargé de la production culturelle Salim Dada a annoncé, jeudi depuis Boumerdès, l'organisation, en juin prochain à Alger, d'un atelier international sur l'entrepreneuriat culturel, en présence d'acteurs et d'opérateurs de différents domaines.

Dans une déclaration à la presse en marge d'une visite de travail à la wilaya, le Secrétaire d'Etat a indiqué que cet atelier international, dont la préparation se fait d'arrache-pied, sera suivi de l'organisation, en novembre, du 1er Salon national de l'entrepreneuriat culturel, en présence de tous les acteurs et opérateurs du domaine.

L'appelation «entreprenariat culturel» a été retenue comme thème des deux rencontres, précise M. Dada qui explique que «l'entrepreneuriat culturel est un acte positif, de recherche et de prospection» qui repose sur «l'étude de la réalité et des moyens disponibles», et par conséquent, l'éventualité ou la tentative de « faire la différence qui générera à son promoteur gain et bénéfice». L'organisation des deux rencontres est intervenue, selon M. Dada, après avoir constaté «l'absence» d 'éléments de planification, de commercialisation, de promotion et de formation chez les entrepreneurs ou les promoteurs de projets, ce qui constitue une entrave à tout projet d'investissement dans le domaine qui requiert la compétence professionnelle,culturelle et artistique, a-t-il soutenu.