Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Chérif Omari a affirmé jeudi à Alger que les produits agricoles de la région saharienne avaient enregistré une nette hausse, avec une contribution dans la production agricole nationale de près de 21,6 %, soit 755 milliards de DA.

"Les produits agricoles de la région saharienne ont enregistré une nette hausse à l'image des dattiers dont la superficie actuelle est de 164.000 ha avec une production de 11,2 millions de quintaux de dattes, alors que la production des légumes, occupant une superficie irriguée de près de 60.000 ha, s'élève à 35 millions de quintaux", a indiqué le ministre en réponse à la question du député Ahmed Taleb Abdellah (parti des Jeunes) lors d'une plénière à l'Assemblée populaire nationale (APN) présidée par le président de l'APN, Slimane Chenine et consacrée aux questions orales adressées à plusieurs ministres.

Pour ce qui est du financement, le ministre a déclaré que les wilayas du sud ont bénéficié en 2018, d'une enveloppe de près de 4,6 milliards de DA et d'un montant de 4,2 milliards de DA pour le développement de l'élevage camelin et caprin.

Une autre enveloppe de 400 millions de DA a été débloquée du budget de l'Etat 2020 pour soutenir les petits éleveurs et les investisseurs agricoles dans les wilayas du Sud.

Le blocage est levé sur les fonds consacrés au secteur de l'agriculture et du développement rural avec un montant global de 244 millions de DA, dont 174 millions de DA destinés à la réhabilitation et à l'équipement des centres de santé animale dans les wilaya d'Adrar, Tamanrasset et Tindouf, et 70 millions de DA pour l'acquisition de véhicules.

L'Algérie n'a pas importé de blé dur depuis le 1er avril, grâce aux efforts des agriculteurs

Répondant à une question du député Mostefa Bouali de Tajamoû Amel Al Djazair (TAJ) autour du développement des moyens de stockage des céréales dans la wilaya de Tiaret, M.

Omari a indiqué que l'Algérie n'a pas importé le blé dur depuis le 1er avril passé, et ce grâce aux efforts des agriculteurs et aux subventions de l'Etat.

La quantité cumulée lors de la campagne passée (2019-2020) a atteint plus de 27 million de quintaux, dont le blé dur avec plus de 20 million de quintaux, tandis que la quantité cumulée de l'orge, elle a atteint 3,6 million de quintaux, le blé tendre (3,3 million de quintaux), a souligné M. Omari.

La filière céréalière concerne près de 600.000 exploitations agricoles s'étendant sur une surface de 3,5 million d'hectares, soit l'équivalent de 41 % des surfaces réservées à l'agriculture, a rappelé le ministre qui a ajouté, dans ce contexte, que la production céréalière a connu, lors des deux saisons dernières, un taux de production s'élevant à plus de 53%

.

Des mesures prises pour la réhabilitation du lac de Reghaia

Répondant à une question du député, Ahmed Cherif i (MSP), concernant la réhabilitation du lac de Reghaia, le ministre de l'Agriculture a fait savoir que l'Algérie compte 2.375 zones humides dont 2.056 zones naturelles, 3.19 artificielles et 50 sites classés à l'échelle mondiale s'étendant sur près de 03 millions hectares.

Dans ce contexte, le ministre a fait état de plusieurs mesures prises dans le cadre de la réhabilitation du lac et de la lutte contre les séquelles de la pollution.

Après l'apparition du choléra en août 2018, une commission mixte a été installée sous l'égide du ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales, a-t-il encore rappelé, ajoutant que ladite commission avait effectué des visites sur terrain et pris des mesures coercitives à l'encontre des industriels pollueurs dans la région.