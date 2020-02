«L'investissement dans le domaine culturel est indéniablement important en tant que source de revenus mais aussi en tant que levier permettant à l'économie nationale de sortir de la culture de consommation à celle de la contribution dans le cadre d'une stratégie économique efficace», a déclaré à la presse M. Dada en marge de l'i,auguration de la 2e édition du Salon national de l'investissement dans les métiers de la culture à la Maison de la culture «Rachid Mimouni» à Boumerdes.

A cette occasion, M. Dada a appelé les jeunes désirant passer du statut d'artistes à entrepreneurs ou investisseurs dans le domaine de la culture à développer un plan de travail et à acquérir les compétences nécessaires en économie, commerce, droit et transactions afin d'ass urer la réussite et la viabilité de l'investissement.

Le Salon national de l'investissement dans les métiers de la culture, inauguré par le Secrétaire d'Etat chargé de la production culturelle, a connu une forte affluence de jeunes universitaires intéressés, a-t-on constaté.

Les domaines d'investissement proposés, notamment l'industrie cinématographique, le théâtre et les arts comme les marionnettes, l'organisation des spectacles et autres prestations culturelles ont suscité l'intérêt et la curiosité de beaucoup de jeunes.

Les agences de l'emploi, les différents dispositifs de soutien de l'emploi de jeunes et les banques étaient au rendez-vous pour permettre aux étudiants et passionnés des arts de se renseigner sur les mécanismes de financement. Organisé par la direction de la culture en coordination avec la direction de l'emploi de la wilaya de Boumerdes, ce Salon a vu la participation d'une quarantaine d'exposants et entreprises activant dans les domaines de la culture, venus de 10 wilayas du pays.