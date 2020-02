Le numéro vert «3030» mis en place par le ministère de la Santé dans le cadre du plan de prévention contre le Coronavirus (Covid-19) enregistre un flux d'appels, la ligne ayant reçu en une matinée plus de 150 sollicitations de citoyens voulant surtout s'informer sur la conduite à tenir et les mesures d'hygiène édictées en pareille circonstance, a appris l'APS de la cellule ad-hoc du ministère.

Ces appels émanant de citoyens de toutes les wilayas auxquels répondent des médecins spécialistes portent surtout sur la situation épidémiologique en Algérie, les formalités de voyage et les mesures d'hygiène à suivre après la survenue d'un premier cas confirmé de Coronavirus en Algérie, a indiqué le Dr Mohand Sid, médecin épidémiologique Pour le Dr Karima Lamalli, il s'agit surtout d'un effort pédagogique à consentir auprès des appelants pour leur rappeler des pratiques d'usage, tels que les symptômes de la pathologie, son évolution et ses complications jugées graves. «On insiste surtout sur les mesures d'hygiène, le lavage régulier des mains et l'utilisation de mouchoirs jetables en cas de toux ou d'étern uement, avant de les jeter dans des poubelles cernées», a-t-elle fait savoir, conseillant qu'en absence de mouchoirs, il est recommandé aux personnes présentant une grippe de tousser dans le creux du coude pour éviter toute transmission d'un virus. Pour renforcer l'effort de communiquer «bien» et «utile», le ministère de la Santé compte, dans l'après-midi, mettre en place, en collaboration avec Algérie Télécom, un Call center doté de 30 lignes et encadré par 20 médecins spécialistes. En plus du numéro vert, fonctionnel chaque jour de 8 H à 21 heures, le ministère de la Santé compte diffuser un Communiqué de presse chaque jour à 18 heures pour tenir informée l'opinion publique sur tout ce qui concerne cette maladie et son évolution. Le Directeur général de la prévention et de la promotion de la santé au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Djamel Fourar, avait annoncé, mercredi, lors d'une conférence de presse qu'une ligne gratuite accessible d'une ligne fixe ou à partir d'opérateurs de la téléphonie mobile, a été ouverte pour permettra aux citoyens de se renseigner sur les dispositions à prendre pour se prémunir contre ce virus. Lors d'une réunion du Gouvernement, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, avait appelé, de son côté, à une communication «sereine, réfléchie et responsable», «s'éloignant de toute forme d'alarmisme», au sujet du nouveau Coronavirus.