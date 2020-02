Les services de police de la wilaya de Relizane ont démantelé un réseau national spécialisé en vol et falsification des véhicules avec la récupération de 27 véhicules volés, a-t-on appris jeudi de la sûreté de wilaya.

Le chef de la brigade criminelle de la police judiciaire, le commissaire Belkacem Kroub a indiqué que l’opération a été menée dernièrement par la brigade de lutte contre la contrebande et le vol de véhicules de la sûreté de wilaya sur la base d'informations et s'est soldée par l'interception de 7 véhicules (25 véhicules et 2 camions). Après enquêtes déclenchées par ces services et prolongement de la compétence dans plusieurs wilayas, il s’est avéré que ces véhicules ont été volés dans 10 wilayas de l’Ouest du pays, a-t-il fait savoir. Une personne impliquée a été arrêtée et une procédure judiciaire a été engagée pour le présenter devant la justice qui l’a écroué et l’enquête se poursuit pour connaître d'autres impliqués dans l’affaire.