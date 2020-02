Onze personnes sont portées disparues suite à une avalanche de boue qui a frappé mercredi matin une municipalité du nord-est de la Colombie, ont annoncé les autorités locales.

L'incident est dû aux pluies intenses qui se sont abattues sur Piedecuesta, dans le département de Santander, provoquant des débordements de la rivière Manco et du ruisseau La Quebrada, a déclaré le maire de cette municipalité, Morio José Carvaja. Il s’agit de huit adultes et de trois mineurs ensevelis sous la boue de cette avalanche qui s’est produite vers 2h00 du matin, a expliqué l’édile, précisant que cet éboulement de boue et de pierre a entraîné la coupure de plusieurs routes notamment celle reliant le village de San Gil à Bogota. Selon la presse locale, le maire a demandé l’aide des organismes de secours, du gouvernement départemental de Santander et de l’Unité nationale pour la gestion des risques de catastrophes pour prendre part aux opérations de recherche des disparus.



...3 morts dans le crash d'un hélicoptère militaire

Un hélicoptère militaire colombien s'est écrasé jeudi dans le centre du département de Cundinamarca, tuant trois des cinq personnes présentes à bord, a annoncé l'armée de l'air colombienne.

«L'armée de l'air annonce qu'un hélicoptère Huey II (...) qui volait entre le Commandement du combat aérien n 4, à Melgar-Tolima, et le Commandement de la maintenance aérienne, dans la ville de Madrid, dans le département de Cundinamarca, s'est écrasé dans la région de Bojaca», a indiqué l'armée. L'agence chargée de la gestion des risques dans la région de Cundinamarca a déclaré que deux survivants étaient toujours coincés dans le fuselage. Des pompiers venus des villes voisines et des secouristes de l'armée de l'air et de terre ont également été dépêchés sur les lieux pour soigner les blessés.