Les services de la Police des Frontières de l'aéroport international d'Alger Houari-Boumediene ont arrêté un ressortissant étranger en partance pour la Turquie en possession d'un montant de 12.500 euros sans «titre bancaire», a indiqué jeudi la Direction générale des douanes dans un communiqué.

Le montant saisi était dissimulé dans les habits de l'interpellé qui a été déféré aux services compétents pour le parachèvement de la procédure judicaire», précise la même source qui rappelle que cet acte constitue une infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger.