Les éléments de la gendarmerie nationale de la wilaya de Bordj Bou Arreridj ont saisi 4 311 comprimés de psychotropes et appréhendé cinq(5) personnes impliquées dans cette affaire, a-t-on appris jeudi auprès du groupement territorial de ce corps de sécurité.

Cette opération a permis de démanteler un réseau de criminels spécialisés dans le trafic des produits pharmaceutiques et d’arrêter cinq membres de ce réseau, âgés entre 33 et 46 ans, originaires des wilayas de Constantine et Blida, alors que trois (3) autres demeurent activement recherchés, a précisé la même source.

Agissant sur information relevant des activités suspectes d’un groupe de malfaiteurs composé de huit (8) personnes, impliquées dans le transport et la vente de comprimés psychotropes, les services de ce corps sécuritaire sont parvenus, après ouverture d’enquête et identification des suspects à intercepter une voiture dans un barrage de contrôle routier à Ain Zada a ajouté la même source, précisant que l’opération a été effectuée en collaboration avec un détachement de l’armée nationale populaire (ANP).

La fouille du véhicule a permis la découverte et la saisie de cette quantité de comprimés, dissimulés dans les portes de ce moyen de transport.

L’opération, ajoute la même source, a permis aussi la saisie de la somme de 857.000 DA et six(6) téléphones portables, a-t-on ajouté, soulignant que le personnes impliquées dans cette affaire ont été présentées devant le tribunal de la ville de Ras El Oued.