Battu dans le temps additionnel en déplacement face à l'US Biskra (1-0), le Chabab (1e, 36 pts) n'a pas le droit à l'erreur face à la JSK (3e, 32 pts), dans l'optique de préserver son leadership et éviter d'être rejoint par le MCA (2e, 33 pts), ce dernier compte un match en moins à disputer à la maison face au Paradou AC.

Même si le CRB partira largement favori dans son jardin du 20-août 1955, il n'en demeure pas moins que les «Canaris» comptent jouer leur va-tout, et tenter de revenir avec un bon résultat de la capitale qui leur permettrait de rester sur le podium.

Le MCA, qui reste sur deux succès de rang en championnat, dont celui face au rival l'USM Alger (1-0), accueillera le MC Oran (6e, 28 pts), avec la ferme intention de préserver cette dynamique, et éventuellement rejoindre le leader, en cas de faux-pas de ce dernier.

Le M CO, vainqueur lors de la précédente journée devant son public face à l'AS Aïn M'lila (3-1), aura à coeur de confirmer ses statistiques en dehors de ses bases, lui qui est parvenu à décrocher 11 points sur 27 possibles de l'extérieur (2 victoires, 5 nuls, 2 défaites).

L'ES Sétif et le CS Constantine, qui occupent conjointement la quatrième place avec 30 points chacun, bénéficieront des faveurs des pronostics, en accueillant respectivement les deux relégables : le NA Husseïn-Dey (16e, 16 pts) et le NC Magra (15e, 18 pts).

Une éventuelle défaite des visiteurs les enfonceraient davantage dans les profondeurs du classement.

La JS Saoura (7e, 26 pts), visera une deuxième victoire de suite, en accueillant l'USM Alger (9e, 25 pts), dont l'entraîneur Dziri Billel a décidé de claquer la porte, suite à la défaite concédée dans le «big derby» de la capitale.

L'USMA, où rien ne va plus, est appelée plus que jamais à se remettre en question et relever la tête, pour stopper l'hémorragie, alors que le champion d'Algérie sortant n'a pris qu'un seul point en quatre rencontres, depuis le début de la phase retour.

L'USM Bel-Abbès (7e, 26 pts), recevra l'US Biskra (14e, 18 pts) avec l'intention d'aligner un troisième match sans défaite, et s'approcher davantage du podium.

Toutefois, les statistiques sont largeme nt en défaveur des gars des «Zibans», qui compte huit défaites sur les neuf déplacements effectués depuis le début de l'exercice.

L'AS Aïn M'lila (11e, 23 pts), sans la moindre victoire depuis trois journées, devra réapprendre à gagner pour s'éloigner de la zone de turbulences, à l'occasion de la visite du CABB Arreridj (12e, 22 pts), dont les derniers mauvais résultats ont précipité le départ de l'entraîneur suisso-tunisien Moez Bouakaz.

Enfin, rien ne va plus l'ASO Chlef, piégée jeudi à domicile face au Paradou AC (1-0), en ouverture de cette 20e journée.

Une deuxième défaite à la maison depuis le début de la saison pour les Chélifiens, qui intervient moins d'une semaine après la lourde défaite concédée à Tizi-Ouzou face à la JSK (4-1).