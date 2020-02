«Je tiens à vous informer que ce genre de projets bloqués comme le nouveau stade de Sétif, entre dans le cadre des procédures prises par les autorités visant la rationalisation des dépenses publiques et ce selon le critère de priorité et la nécessité impérieuse.

La priorité dans l'affectation des ressources publiques est accordée aux projets dont le taux de réalisation des travaux est avancé», a précisé le ministre lors d'une plénière à l'Assemblée populaire nationale consacrée aux questions orales.

Tous les efforts seront déployés pour lever le blocage sur le projet du stade de Sétif qui demeure «temporairement reporté», a fait savoir le ministre.

«Sur ce, nous vous exprimons notre entière disposition à faire de notre mieux pour lever le blocage sur ce projet qui reste toujours inscrit mais temporairement reporté.

Ce blocage est conjoncturel et nous œuvrerons à le lever à l'avenir», a-t-il dit.

Evoquant le dossier de révision de la politique des sports en Algérie, le ministre a indiqué que la promotion des sports s'inscrit dans le cadre des priorités du Plan d'action du Gouvernement, à travers un système intégré commençant par la promotion du sport scolaire et universitaire où évoluent les talents sportifs jusqu'au sport d'élite et de haut niveau, basé principalement sur un tissu de structures de qualité».

«A cet effet, le sport bénéficiera d'une série de mesures visant principalement à élargir la base consistant en le sport scolaire et universitaire, à valoriser le sport d'élite et à promouvoir le sport des personnes aux besoins spécifiques, le sport féminin et le sport pour tous», a-t-il ajouté.

«La promotion d'une politique claire pour découvrir et former les jeunes talents sportifs est au centre du plan d'action du secteur notamment à travers la consolidation des structures spécialisées tels que les lycées sportifs, les académies, les centres de préparation des athlètes d'élite et les écoles nationales.

La moralisation et la gouvernance du sport constitue un objectif initial tant en termes de rationalisation des dépenses publiques que de la lutte contre les mauvaises pratiques», a-t-il souligné.

Pour ce faire, des mesures seront prises, à savoir «la révision le dispositif de contractualisation avec les fédérations sportives sur la base de contrats de performance définissant des objectifs précis que nous œuvrerons à réaliser, en sus de la diversification des sources de financement du sport, notamment à travers la création d'un compte de collecte des revenus du sponsoring auprès du Fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives», a ajouté le ministre.

Il s'agit aussi de moraliser l'acte de gestion par la prise de mesures garantissant le contrôle, la transparence, la reddition de compte, ainsi que la prévention et la lutte contre la violence au niveau des enceintes sportives dans le cadre de l'application du plan d'action de la commission nationale créée à cet effet, a-t-il dit.

Les actions de la commission ont été renforcées à la faveurs de l'adoption de deux décrets exécutifs, le premier relatif au fichier national des personnes interdites d'accès aux infrastructures sportives, et le second concernant les modalités d'organisation des manifestations sportives et leur sécurisation.

M. Khaldi a insisté en outre sur le soutien du sport scolaire et universitair e, car constituant un réservoir de talents en vue de concourir à la promotion de l'élite nationale dans toutes les disciplines sportives à la faveur de la prise de certaines mesures, en l'occurrence la réorganisation et le renforcement des fédérations sportives, scolaire et universitaire, la relance des jeux nationaux scolaires et universitaires, la promotion du sport scolaire au sein des établissements éducatifs notamment pour le cycle primaire. A une autre question sur la prise en charge des zones d'ombre, M. Khaldi a affirmé qu'elle comptait «parmi les priorités du Président de la République», ajoutant que ce point «a été au centre des travaux de la récente rencontre walis-gouvernement.

«Le secteur accorde un grand intérêt aux infrastructures sportives dans ces régions», a-t-il poursuivi.

A une troisième et dernière question sur le retard accusé dans la réalisation de certains projets sportifs à Souk Ahras, le ministre a fait savoir que la wilaya a bénéficié d'un programme d'investissement important» et «la direction de la jeunesse et des sports «a formulé des propositions dans le cadre d'un programme consacré au développement socio-économique des zones frontalières, couvrant 5 communes frontalières», ajoutant «on s'engage à lever le gel sur les projets inscrits provisoirement reportés». A une question de la presse nationale sur la démission du président du Comité olympique et sportif algérien (COA), Mustapha Berraf, le premier responsable du secteur a affirmé que «la Palestine est une ligne rouge» et «la nouvelle République est fondée sur le renouveau et l'alternance».

Les déclarations du ministre de la Jeunesse et des sports interviennent suite à une vidéo diffusée par certains médias via les réseaux sociaux montrant Mustapha Berraf saluer l'hymne national d'Israël lors d'un tournoi de judo à Paris, en France.

Mustapha Berraf avait annoncé, mercredi, sa décision définitive de quitter le COA, moins de 24 heures du rejet de sa démission «verbale» par les membres du bureau exécutif du comité.