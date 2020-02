Pas moins de 70 compagnies de forces paramilitaires, comprenant chacune 100 soldats, ont été déployées dans le nord-est de Delhi pour contrôler la situation après les violences au cours desquelles 38 personnes ont été tuées, a déclaré, jeudi soir, le ministère indien de l'Intérieur.

Quelque 514 personnes ont été arrêtés pour leur implication présumée dans les actes de violence qui ont secoué la capitale indienne, quatre jours durant, a ajouté le ministère dans un communiqué, notant que le nombre des personnes arrêtées augmentera au fur et à mesure de l'enquête diligentée par les services compétents. Il a également déclaré que le ministre de l'Intérieur, Amit Shah avait lancé un appel pour que «les citoyens ne croient pas aux rumeurs et ne soient pas la proie de mauvaises intentions de malfaiteurs et de groupes intéressés à déclencher des tensions communautaires». Le ministère a également déclaré que la police de Delhi avait lancé une «mesure de confiance» sous forme de comités de paix, qui comprennent des membres de toutes les couches de la société qui devraient rencontrer les habitan ts des zones touchées pour maintenir la paix.

Les actes de violence ont éclaté dimanche lorsque des partisans et des opposants à la nouvelle loi sur la citoyenneté (amendement) se sont affrontés à Jafrabad, Maujpur et dans d'autres régions du nord-est de Delhi. Des écoles, marchés et commerces ont été attaqués et incendiés dans la capitale du pays de 1,3 milliard d'habitants.