Le Directeur général de la prévention et de la promotion de la santé au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Djamel Fourar, a annoncé, mercredi, qu'un numéro vert (3030) a été mis à la disposition des citoyens dans le cadre du plan de prévention contre le Coronavirus (Covid-19), décidé par le ministère.

Lors d'une conférence de presse animée suite au premier cas de coronavirus enregistré en Algérie, Dr. Fourar a indiqué que ce numéro vert permettra aux citoyens de se renseigner sur les dispositions à prendre pour se prémunir contre ce virus.

Rappelant le dispositif de surveillance et d'alerte mis en place par l'Algérie au niveau national dès l'annonce, par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), de la propagation du Coronavirus en Chine, il a fait savoir que "les pouvoirs publics s'attendaient à enregistrer des cas de Covid-19 compte tenu de la position géographique de l'Algérie au carrefour de plusieurs continents et de l'importance de ses échanges commerciaux avec différents pays, dont 30 ayant enregistré des cas".

Il a ajouté, dans ce contexte, que "les autorités s'employaient à identifier l'ensemble des personnes qui étaient dans le vol Milan-Rome-Alger pris par le ressortissant italien atteint du coronavirus".

Plusieurs passagers ont d'ores et déjà été identifiées, dont 10 actuellement sous surveillance médicale, a-t-il précisé, relevant, cependant, que "le problème aujourd'hui est de parvenir à identifier l'ensemble des personnes ayant été du voyage avec le ressortissant italien".

Il a rappelé que ce dernier est entré à Alger le 17 février pour se rendre le lendemain (18 février) à Hassi-Messaoud, dans la wilaya de Ouargla.

Le ministère de la Santé avait annoncé, mardi dans un communiqué, que "le dispositif de surveillance et d’alerte mis en place au niveau national a permis de détecter deux (02) cas répondant à la définition du cas suspect (fièvre, symptômes respiratoires et notion de voyage d’une zone de circulation du coronavirus Covid-19)", précisant que "les deux cas suspects de nationalité Italienne, âgés de 55 ans et 61 ans, présentant les deux une comorbidité, ont été pris en charge conformément aux directives nationales".

"Conscient du risque", le ministère de la Santé assure avoir "renforcé le dispositif de prévention autour du cas confirmé, et le dispositif de surveillance et de veille au niveau de tous les points d’entrée".

De son côté, le directeur général de l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA), Zoubir Harrat a fait savoir que l'institut dispose de quantités nécessaires de réactifs pour effectuer les analyses médicales aussi bien pour la grippe saisonnière que pour le Coronavirus.

Pour sa part, le Chargé du Laboratoire grippe et virus respiratoires de l'Institut Pasteur d'Algérie, Dr Fawzi Derrar a indiqué que "l'humidité et les agglomérations favorisent la propagation du virus et non la température ou le climat sec".

De son côté, Samia Hamadi, de la direction de la prévention au ministère de la Santé a affirmé que le port du masque était inutile pour les personnes en bonne santé mais est fortement recommandé par les porteurs du virus pour éviter sa propagation, appelant à respecter les mesures préventives, à savoir le lavage des mains.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), "l’Egypte, l’Algérie et l’Afrique du Sud seraient les pays les plus à risque d’importation du coronavirus Covid-19 en Afrique en raison de l’importance des échanges aériens avec les provinces chinoises contaminées et les autres pays où circule le virus. Ces trois pays sont aussi parmi les mieux équipés du continent pour détecter précocement les cas et les prendre en charge", précise le ministère de la Santé.