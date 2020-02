Un cas a été confirmé positif au coronavirus (Covid-19) parmi les deux cas suspects de nationalité Italienne, indique mardi soir le ministère de la Santé, de la Population et de la réforme hospitalière dans un communiqué.

"Le dispositif de surveillance et d’alerte mis en place au niveau national a permis de détecter deux (02) cas répondant à la définition du cas suspect (fièvre, symptômes respiratoires et notion de voyage d’une zone de circulation du coronavirus Covid-19)", note le ministère de la Santé, précisant que "les deux cas suspects de nationalité Italienne, âgés de 55 ans et 61 ans, présentant les deux une comorbidité, ont été pris en charge conformément aux directives nationales".

"Conscient du risque", le ministère de la Santé assure avoir "renforcé le dispositif de prévention autour du cas confirmé, et le dispositif de surveillance et de veille au niveau de tous les points d’entrée".

Selon l’Organisation mondiale de la santé, "l’Egypte, l’Algérie et l’Afrique du Sud seraient les pays les plus à risque d’importation du coronavirus Covid-19 en Afrique en raison de l’importance des échanges aériens avec les provinces chinoises contaminées et les autres pays où circule le virus. Ces trois pays sont aussi parmi les mieux équipés du continent pour détecter précocement les cas et les prendre en charge", précise le ministère de la Santé.

Il rappelle qu'au 25 février 2020, "80 134 cas et 2 698 décès ont été notifiés dans le monde dont 97% des cas et 99% des décès ont été déclarés en République de Chine", relève la même source, ajoutant qu'on "assiste actuellement à une propagation de l’épidémie au niveau de 35 pays, notamment les pays du bassin méditerranéen".