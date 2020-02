L'Assemblée populaire nationale (APN) reprendra jeudi ses travaux en séance plénière consacrée aux questions orales adressées à plusieurs membres du Gouvernement, a indiqué mercredi un communiqué de l'Assemblée.

Dix-huit questions sont programmées et seront adressées, lors de cette plénière, aux ministres de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, de la Justice, de la Jeunesse et des Sports et de l'Agriculture et du Développement rural, précise la même source.

Ces questions concernent également les ministres de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, des Travaux publics, du Transport et des Ressources en eau, ajoute le communiqué.