Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine a réaffirmé, lors d'une audience accordée mercredi à l'ambassadeur de l'Etat de Palestine à Alger, Amine Makboul, la position constante de l'Algérie soutenant les droits du peuple palestinien et sa cause juste, a indiqué un communiqué de l'APN.

Lors de cette rencontre, "les deux parties ont passé en revue les relations historiques solides et profondes entre les deux pays et évoqué les derniers développements de la question palestinienne sur la scène internationale, tout en affirmant la position constante soutenant les droits du peuple palestinien et sa cause juste lors des différents fora parlementaires".