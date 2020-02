Le chercheur, écrivain, linguiste, dramaturge et poète, Mouloud Mammeri (1917/1983) est le fondateur de l’anthropologie algérienne, a indiqué mardi à Tizi-Ouzou le professeur en archéologie et directeur du Centre régional pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Afrique (CRESPIAF), Slimane Hachi.

Le spécialiste, qui a animé à la bibliothèque Amar-Ousaid Boulifa de la maison de la culture de Tizi-Ouzou, une conférence débat sous le thème ‘’Mouloud Mammeri au service de la recherche à travers la gestion du centre de recherche anthropologique, préhistorique et ethnographique d’Alger ( ex CRAPE)’’, a souligné l’apport de ce défunt chercheur à la préservation de l’héritage culturel algérien, ajoutant que Mammeri a fondé l’anthropologie algérienne avec ses travaux à Timimoun. Par le travail de recherche qu’il a effectué sur le Gourara (pratiques agricoles, poésie, rituels fêtes) et dont la fameux Ahelil de Gourara classé patrimoine culturel immatériel de l’humanité, Mammeri a mis en place une méthodologie de travail exportable et extensible à tous les groupes et pays, a-t-il relevé. En outre Pr. Hachi a relevé que Mouloud Mammeri a eu le mérite d’avoir ''algérianisé'' l’ex CRAPE dont il était le directeur en succession à Gabriel Camps, et ce en recrutant à partir du milieu des années 1970 et jusqu’en 1980, des jeunes algériens diplômés en sciences humaines (toutes disciplines confondues) qu’il a envoyé en formation et perfectionnement à l’étranger. Cette conférence a été organisée par la direction locale de la culture dans le cadre de la commémoration du 31ème anniversaire de la disparition de Mouloud Mammeri, en ‘’reconnaissance de son parcours et de l'apport de son œuvre monumentale dans la connaissance de notre histoire et la reconstitution de notre mémoire collective’’ indiqué la directrice de la culture, Nabila Goumeziane dans son allocution d’ouverture. Cette commémoration a été marquée par la présence de lycéens (lycée El Khansa)est une occasion pour ‘’passer en revue son œuvre qui mériterait d'être mieux connue par le grand public et à l'intérieur du système éducatif et de l'enseignement en faisant apprendre à nos enfants cette contribution majeure, à la culture algérienne et universelle que sont les romans, les essais et les poèmes qu'il a collectés’’ a-t-elle ajouté. Cette activité qui rentre dans le cadre de la Première journée patrimoniale initiée par cette même direction de la culture, a été marquée par le lancement du programme culturel de la commémoration du 31eme anniversaire de la disparition de Mouloud Mammeri qui s’étalera jusqu’au 28 de ce mois ou un recueillement sur la tombe du défunt anthropologue, enterré dans son village natal Taourirt Mimoune dans la commune de Beni yenni sera organisé.