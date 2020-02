Les participants à la rencontre scientifique «Green Mundo» (monde vert) à l’université de Mostaganem ont mis en exergue, mardi, l’importance du volontariat dans l’environnement et de création de start-up dans le domaine du recyclage des déchets et des énergies renouvelables.

Le président du club scientifique estudiantin «indaza», Rezki Mohamed Amine, de l’université de Mostaganem a rappelé, à l’ouverture de la manifestation qui a eu lieu à la bibliothèque centrale, que 60 étudiants de différentes spécialités avaient participé à la première rencontre qui était axée sur l’environnement sain et les dangers de la pollution et des changements climatiques, ainsi que l’importance de la transition vers les énergies renouvelables et propres.

Plusieurs communications ont été animées sur ce sujet, avec l’organisation de six ateliers sur le volontariat au profit de l’environnement et la création d'entreprises émergentes par le biais de l’Agence nationale de soutien à l’emploi de jeunes (ANSEJ) et la formation dans le domaine de l’énergie solaire, ainsi que le reboisement et les sports verts, a souligné M. Rezki. De son côté, l’association «Es-Saada» a exposé son projet intitulé «Ne jetez pas les bouchons» concernant la collecte de bouchons en plastique et leur recyclage au profit des enfants de la lune.

La représentante de cette association dans la wilaya de Mostaganem, Rezzak Rym a indiqué que cette initiative à objectif environnemental est une action humanitaire au profit de cette frange d’enfants malades qui vivent dans l’ombre et souffrent de nombreux problèmes psychologiques et sanitaires, appelant les jeunes, notamment les universitaires, à se porter volontaires dans ce genre d’initiatives qui sont utiles pour l’environnement et les humains. Un groupe de volontaires «Most’Art» a également participé à cette manifestation. Ce groupe a, à son actif, plusieurs campagnes de nettoyage et de réhabilitation des sites culturels et archéologiques, ainsi que les places publiques et les jardins. Un membre de ce groupe, Tekkouk Mohamed Hellal a situé l’importance des actions de volontariat et de bienfaisance au profit de l’environnement à travers la réhabilitation des sites abandonnés, leur nettoyage et leur dotation de panneaux muraux pour attirer l’attention sur l’environnement. Cette initiative, organisée par le club scientifique «Indaza», a vu la participation de l’antenne de wilaya de l’ANSEJ, qui a présenté les différentes incitations offertes pour la création de micro-entreprises, notamment les startups qui activent dans le domaine du développement des applications et du numérique dans les secteurs de l’environnement et des énergies renouvelables.