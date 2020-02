Plusieurs zones des communes de Gdyel, Es-Sénia, Oued Tlélat, Tafraoui (wilaya d'Oran) connaissent des perturbations en électricité depuis hier, en raison de travaux de maintenance et de réhabilitation du réseau de distribution électrique, a-t-on appris mardi des services de la wilaya.

La commune de Gdyel connaitra dès mercredi une perturbation dans l'alimentation en électricité au niveau d'une partie des localités de Télamine et Benmlouka, de 8 heures du matin à 15 heures de l’après-midi, indique un communiqué des services de la wilaya. Une partie également des localités de Khedaîmia et Toumiat, agglomérations relevant de la commune de Oued Tlélat, connaîtra, elle aussi, des perturbations en alimentation électrique mercredi, de même que le mardi 3 mars prochain de 9 heures du matin jusqu'à 15 heures. La perturbation en alimentation électrique touchera également une partie des localités d'Aïn Beïda et douar Kara jeudi prochain aux mêmes horaires.

Une partie des localités de Hamoul et Slamnia, dans la commune de Tafraoui, connaitra également une perturbation dans l'alimentation en énergie électrique le mardi 3 mars prochain de 9 heures du matin à 15 heures, a-t-on ajouté.