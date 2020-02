Une commission a été dépêchée à la localité enclavée d’Ohanet pour cerner ses besoins de développement en vue d’y améliorer le cadre de vie du citoyen, a-t-on appris hier de l’Assemblée populaire communale (APC) d’In-Amenas (Illizi).

La démarche vise l’amélioration de la prise en charge des attentes de la population dans ces zones enclavées, a affirmé à l’APS le membre de l’APC d’In-Amenas, Barize Khirani, ajoutant qu’un projet de raccordement des foyers au réseau de gaz naturel figure parmi les opérations prioritaires devant y être concrétisées. Ce qui permettra d’alléger les souffrances de la population locale et de les soulager des contraintes et désagréments de l’approvisionnement en bonbonnes de gaz butane depuis le point le plus proche, à savoir la commune d’In-Amenas distante de 120 km, a-t-il expliqué. De son côté, le délégué de l’antenne communale d’Ohanet, Abdeldjebbar Ouankerbi, a fait état de l’existence déjà d’une étude du projet, faite par les services de la société de distribution de l’électricité et du gaz (Sonelgaz) et qui n’attend que son exécution.

La localité d’Ohanet, située sur la RN-3 reliant les wilayas d’Illizi et Ouargla, compte une population de quelque 700 habitants et est considérée comme une importante zone industrielle de la wilaya d’Illizi, où opèrent plusieurs entreprises énergétiques et industrielles.

Une opération a été lancée pour le recensement des zones d’ombre dans les régions enclavées à travers la wilaya d’Illizi, en application des instructions du Président de la République Abdelmadjid Tebboune, émises à ce sujet lors de la dernière rencontre Gouvernement-walis.

Parmi les préoccupations devant être prises en charge pour leur amélioration, les conditions de scolarisation, les prestations de santé, le désenclavement et le raccordement aux réseaux de gaz naturel et d’eau potable, selon les services de la wilaya.