Selon la DPSB qui a communiqué ces chiffres à l’Assemblée populaire de wilaya (APW) réunie en session extraordinaire pour débattre de la situation du développement local, ce montant a été mobilisé sur une enveloppe globale de plus de 6,457 milliards de DA octroyée à la wilaya au titre des programmes sectoriels et plans communaux de développement (PSD et PCD) pour l’exercice 2020.

Sur les 999,662 millions de DA, un montant de 699, 662 millions de DA est réservé à l’entretien des sections plus dégradées des chemins de wilaya et dont la consistance a été évaluée à 58 km de routes.

Le reste de cette enveloppe soit 300 millions de DA est destinée à la réhabilitation des chemins communaux a indiqué la DTP qui a observé que les cahiers des charges pour confier ces projets son t en cours d’élaboration Cette même direction a rappelé que plusieurs programmes d’entretien des chemins de wilayas, qui sont les plus touchés par des problèmes de dégradation, ont été inscrits dont une enveloppe de 20 millions de DA dégagée sur le budget primitif 2020 pour la réalisation de travaux de reprofilage, de grosses réparations et de traitement des glissements et dont le cahier des charges est en phase de préparation.

En 2018, une enveloppe de 40 millions de DA a été également dégagée pour l’entretien des chemins de wilaya pour la prise en charge de 16 sites et dont les travaux de réalisation ont atteint un taux de 50%, selon la DTP.

Quant aux opérations de réhabilitation et d’entretien des chemins communaux, en plus des 300 millions de DA dégagés pour l’exercice de l’année en cours, un programme doté d’une enveloppe financière cumulée de plus de 2,783 milliards de DA pour le revêtement de 492 km, est en cours de réalisation. Sur ces 492 km qui seront touchés par cette opération, les travaux de réhabilitation de 220 km ont été achevés, a-t-on précisé .

Pour le développement du réseau routier de la wilaya, plusieurs études ont été réalisées par la DTP dont une étude pour la réalisation de la voie express Ain El Hammam-Draa El Milan, sur 60 Km et qui vise à relier 17 communes du sud d e la wilaya à la pénétrante qui va relier Tizi-Ouzou à l’autoroute est-ouest.

Cette même direction a aussi achevé les études d’aménagement de la RN 12 en axe autoroutier sur 14 km, de la liaison Fréha-Aghribs-Azeffoune sur 28 km, de la liaison Maatkas-pénétrante sur 20 km, de réalisation des déviations des agglomérations de Larbaa n’Ath Irathen, Ain El Hammam, Ouadhias et Makouda, et l’étude de la liaison de la sortie est de Tizi-Ouzou –Redjaouna-Boukhalfa, a-t-on ajouté.