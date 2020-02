L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a consacré une section de son site Web officiel pour la diffusion d’un grand nombre de précisions sur le virus Corona afin de lutter contre les rumeurs et les désinformations sur son origine, susceptibles de provoquer la confusion et la psychose et d’entraver les efforts déployés pour trouver une solution à même d’endiguer la maladie qui se propage dans de nombreux pays du monde.

L’OMS a mis en garde contre les «nouvelles» qui circulent prétendant que la maladie est liée à un «complot» visant à «éliminer» l’économie chinoise, et qu’il s’agit d’un virus «fabriqué dans des laboratoires de la CIA», qu’il a été transmis à l’homme par des chauves-souris ou des serpents, ou encore qu’il est lié à une fuite d’un programme relatif à l»'industrie des armes biologiques».

De son côté, le porte-parole du Ministère chinois des affaires étrangères a indiqué, dans une vidéo publiée sur Internet, que les personnes qui diffusent ces allégations, que ce soit de manière «malveillante» ou par «simple ignorance», perturbent les efforts du peuple chinois ainsi que ceux de la coopération internationale, dans leur combat contre le nouveau coronavirus, précisant que de nombreux chercheurs et experts internationaux soulignent que ces allégations sont dénuées de tout fondement scientifique.

Le journal américain «Financial Times» avait publié un rapport, prétendant que le virus Corona fait partie d’un «programme d’armes biologiques chinois», réalisé au Wuhan Institute of Virology, disant se baser notamment sur un article scientifique publié par des chercheurs en Inde, où l’on parle d’une grande similitude entre Corona et le VIH, dont les gènes auraient été introduits dans la «fabrication» du nouveau virus.

Le journal «The Lancet International Medical» a, d'autre part, publié une déclaration signée par 27 des plus grands scientifiques du monde dans le domaine de la santé, dans laquelle ces derniers ont exprimé leur soutien à leurs homologues chinois qui luttent contre ce virus, condamnant ainsi la théorie du «complot» relative aux raisons de sa propagation, ajoutant qu’ils ont analysé les génomes du coronavirus et qu’ils ont conclu que son origine est naturelle.

Partie de Chine fin décembre, l'épidémie du nouveau coronavirus a atteint dans ce pays son sommet entre les 23 janvier et 2 février, le chiffre quotidien des nouveaux cas diminuant depuis, selon l'OMS.

En Chine, l e virus a contaminé quelque 77.000 personnes dont 2.600 sont mortes.

Mais alors que de nouveaux pays sont touchés chaque jour, la maladie concerne désormais, Chine mise à part, plus d'une trentaine de pays où elle a fait des dizaines de morts et plus de 2.500 cas de contamination.

Un diplomate chinois rejette l'hypothèse de la création artificielle du Covid-19

Commentant l’origine du coronavirus, l’ambassadeur chinois en Russie, Zhang Hanhui, a déclaré que l’épidémie virale Covid-19, détectée initialement en Chine, n’avait pas été créée artificiellement.

Il a noté que la version selon laquelle une chauve-souris était à l’origine de la maladie était en cours de vérification.

Lors d’une conférence de presse le 24 février à Moscou, l’ambassadeur chinois a déclaré que le coronavirus n’avait pas été créé artificiellement.

«Je vais vous dire avec certitude que ce n’est pas artificiel», a-t-il souligné.

Le nouveau coronavirus a été détecté en décembre dernier dans la province chinoise du Hubei.

Dès lors, plus de 77.100 personnes ont été contaminées et 2.592 ont été tuées par ce virus en Chine (hors Hong Kong et Macao), selon les dernières données des autorités sanitaires chinoises. La source exacte du nouveau coronavirus n’a pas encore été confirmée. Des experts chinois estiment que le virus est apparu sur un marché de Wuhan où étaient vendus des animaux sauvages destinés à la consommation humaine, tandis que les scientifiques soupçonnent un mammifère et ont tour à tour suspecté les chauves-souris, les pangolins et d’autres animaux. Pour le Sras, les scientifiques avaient identifié la chauve-souris comme animal «réservoir» et la civette comme «hôte intermédiaire» ayant permis au virus de s’adapter à l’Homme.

Des civettes figuraient parmi les dizaines d’espèces mises en vente par l’un des marchands de Wuhan, selon une liste de prix qui a circulé sur Internet en Chine.

Y figuraient également des rats, des serpents, des salamandres géantes et des louveteaux vivants, précise des médias.

Coronavirus : la Chine se tourne vers l'intelligence artificielle

Trouver de nouvelle solutions à la propagation du coronavirus en Chine orientale, Pékin se tourne vers un ensemble d’outils pour trouver et prévenir les infections potentielles : le suivi des données et l’intelligence artificielle.

Ainsi, plusieurs entreprises de technologie chinoises se sont lancées dans le développement des applications visant à aider les populations à reconnaître une personne atteinte ou confirmée.

Il s'agit d'utiliser la technologie des méga données pour suivre, filtrer les priorités (cas) et prévoir efficacement le développement de l'épidémie en temps réel.

A Guangzhou, au sud de Guangdong, des robots ont été déployés sur une place publique pour rappeler le port des masques.

En outre, le géant Chinois des recherches Baidu a installé un système de détection des visages qui photographie automatiquement le visage de chaque personne. Si quelqu’un a une température corporelle de 37,3 degrés Celsius ou plus, le système déclenche une alarme, ce qui déclenche une deuxième vérification par le personnel de la station.

Ce nouveau système de recherche vient compléter celui déjà mis en place, notamment l’utilisation de thermomètres portables, ainsi que celui des plaques tournantes installé dans des transports publics, qui testent des systèmes de détection de la fièvre grâce à l’intelligence artificielle et des caméras infrarouges.

Outre la détection de la fièvre, les entreprises technologiques chinoises ont mis au point une grande variété de services pour aider aux efforts de lutte contre les épidémies : de la préparation des drones de livraison de fournitures médicales à la cartographie de la propagation du virus à partir de Wuhan.