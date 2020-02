«J'ai ordonné au gouvernement et aux autorités sanitaires du pays à faire preuve de l'extrême vigilance après la confirmation d'un cas de coronavirus d'un ressortissant italien qui a été mis en confinement», indique le président Tebboune sur son compte Facebook.

Le chef de l'Etat a appelé les secteurs concernés à engager une large campagne de sensibilisation en mobilisant tous les moyens de communication pour préserver la santé publique. Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière avait annoncé, mardi soir, qu'un cas a été confirmé positif au coronavirus (Covid-19) parmi deux cas suspects de nationalité Italienne qui ont été pris en charge conformément aux directives nationales. Conscient du risque, le ministère de la Santé assure avoir renfo rcé le dispositif de prévention autour du cas confirmé, et le dispositif de surveillance et de veille au niveau de tous les points d’entrée en Algérie.