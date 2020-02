Le Syndicat national des mineurs (NUM) et le Conseil sud-africain des mines ont appelé mardi, à la création d’une unité spéciale de police pour lutter contre l'exploitation illégale des mines dans le pays.

L'industrie minière est en état de siège avec des gangs armés qui attaquent régulièrement les sites d'extraction des métaux précieux, a dit le directeur du conseil des mines, Roger Baxter, émettant le souhait de voir le ministre des Finances, Tito Mboweni, annoncer des mesures pour résoudre ce problème lors de la présentation mercredi du budget de l’Etat. Depuis 2002, l'extraction et la possession de métaux précieux est considérée comme une acte criminel en Afrique du Sud. Cela n'empêche pas des milliers de personnes de s'y adonner dans l'espoir de tomber sur des fragments d'or, de diamants, de chrome ou encore pour ramasser des morceaux de charbon. De son côté, le secrétaire général du NUM, David Sipunzi, a expliqué que ce fléau a affecté négativement le budget de l'Etat qui souffre déjà d'une crise économique sévère et des plans de sauvetage successifs décidés pour sauver les entreprises étatiques.

«Si l'exploitation minière illégale devait être réglementée, les mineurs illégaux paieraient des impôts.

D'importantes recettes sont perdues par les entreprises minières et par l'Etat en raison de ces mineurs clandestins», a-t-il souligné.