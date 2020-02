Le nombre de naissance a encore chuté en 2019 en Corée du Sud, où à peine plus de 300.000 bébés ont vu le jour, ce qui pose un défi démographique considérable pour le pays de 51 millions d'habitants, selon des statistiques.

En plus d'avoir une des espérances de vie les plus longues au monde, la Corée du Sud a un des taux de natalité les plus bas du globe, deux réalités qui forment un cocktail très préoccupant et augurent de problèmes sociaux majeurs en raison du vieillissement de la population.

Au total, 303.100 bébés sont nés en 2019, soit 7,3% de moins que l'année précédente, selon le bureau sud-coréen des statistiques. Le taux de fécondité - le nombre d'enfants par femme en âge de procréer - a encore reculé, à 0,92. C'est la seconde année de suite qu'il est inférieur à 1, alors que le taux nécessaire au renouvellement des générations est de 2,1. Beaucoup d'experts expliquent cette situation par le poids des dépenses pour élever un enfant, le taux élevé de chômage chez les jeunes et la double charge imposée aux mères qui travaillent. Mais d'autres incriminent plutôt le caractère not oirement compétitif de la société en Corée du Sud, en particulier sur le marché de l'emploi et dans l'éducation. La plupart des Sud-Coréens associent le fait d'avoir des enfants au mariage et remettent leurs projets familiaux à plus tard pour donner la priorité à l'éducation supérieure et à leur carrière. Depuis 2006, le gouvernement sud-coréen a dépensé plus de 180.000 milliards de won (136 milliards d'euros) pour encourager la natalité.

Mais les experts prédisent que la population tombera à 39 millions d'habitants en 2067, quand l'âge médian sera de 62 ans.