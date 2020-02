Trois matchs de la 20e journée de Ligue 1 algérienne de football, dont le choc CR Belouizdad - JS Kabylie, ont subi une modification d'horaire, a annoncé la Ligue de football professionnel (LFP) dans la soirée de mardi.

Ces trois matchs, prévus le samedi 29 février se joueront ainsi à des heures différentes de celles qui étaient initialement prévues, à savoir : 15h00 pour ce chaud duel entre Belouizdadis et Canaris, 17h00 pour CS Constantine - NC Magra et 17h45 pour MC Alger - MC Oran. Pour ce qui est des cinq autres rencontres inscrites au programme de cette 20e journée, elles se joueront aux horaires fixés initialement, à savoir : 17h00 pour ASO Chlef-Paradou AC, 15h00 (à huis clos) pour AS Aïn M'lila-CA Bordj Bou Arréridj, 17h00 pour USM Bel-Abbès-US Biskra, 17h00 pour ES Sétif-NA Hussein Dey et 17h00 pour JS Saoura-USM Alger.