Outre l'Algérie, la Tunisie s'est également positionnée pour abriter cette compétition, selon la même source.

Ce rendez-vous verra la participation de l'Algérie, du Maroc, de l'Egypte, de la Tunisie, et de la Libye.

L'équipe nationale des U-20, sous la conduite de Saber Bensmain, se trouve actuellement en Arabie saoudite, où elle prend part à la Coupe arabe des nations de la catégorie.

Les coéquipiers de Merouane Zerrouki disputeront jeudi les quarts de finale face à la Tunisie (12h45).

Dans le programme des compétitions des sélections nationales pour l'année 2020, dévoilée par la FAF, l'Algérie pourrait également abriter le tournoi de l'UNAF, des moins de 17 ans (joueurs nés en 2004 et 2005), qualificatif à la CAN-2021 au M aroc.

Ce rendez-vous qualificatif, fixé du 15 au 24 juillet prochain, verra la participation de l'Algérie, de la Tunisie, et de la Libye.

La sélection des moins de 18 ans (joueurs nés en 2003) prendra part au tournoi de l'UNAF prévu à Tanger au Maroc (22-29 mars), en compagnie du Maroc (pays hôte), de la Tunisie, et de deux pays africains à désigner.

Enfin, l'équipe de l'Académie de la FAF a été invitée pour participer au tournoi de Villarreal (Espagne), prévu durant les vacances de printemps (à partir de la deuxième semaine de mars, ndlr), en compagnie de trois Académies espagnoles du Villarreal, du FC Valence, de l'Espanyol de Barcelone, et du FC Barcelone.