Les tennismen algériens Aymen Ali-Moussa et Mohamed Ali Abibsi ont composté leur ticket pour le second tour du tournoi international ITF juniors Mehdi-Bouras qui se déroule au Tennis club d'Hydra (Alger).

Ali-Moussa s'est imposé devant le Moldave Stamti Strestian sur le score de 7-6 (1), 7-5, tandis qu'Abibsi a gagné face au Tunisien Skander Mezouar par deux sets à zéro (6-2, 6-0).

Ali-Moussa affrontera mercredi au second tour le Français Mehdi Sadaoui, tête de série N.1 et 64e mondial des juniors.

Pour sa part, Abibsi défiera le Marocain Walid Ahouda, tête de série N.5.

Les trois autres Algériens engagés dans ce rendez-vous mondial ont été éliminés dès les premiers tours.

Il s'agit de Matis Amier, Mohamed Said Ounis et Bouchra Rehab Mebarki.

Amier, finaliste malheureux du premier tournoi international ITF juniors d'Alger disputé la semaine précédente au Tennis club de Bachdjerrah, a perdu cette fois dès le premier tour devant le Tunisien Wissam Abderrahman, tête de série N.2, sur le score de 6-4, 6-4.

Son compatriote Ounis est tombé face au Grec Fouzas Charalamps , tête de série N.7, sur le score de 6-3, 6-1. Pour sa part, Mebarki, l'unique Algérienne engagée, s'est inclinée face à l'Italienne Anastasia Abbagnato, tête de série N.4, sur le score de 6-4, 3-6, 2-6.

Les tableaux finaux de ce rendez-vous se déroulent en présence de 64 joueurs (32 garçons et 32 filles) issus de 29 pays.

Amine Mohatat, juge arbitre international algérien (white badge), dirige les tableaux simple et double, tandis que Salah Bouzidani est le directeur du tournoi, dédié à la mémoire de Mehdi Bouras, ancien joueur de l’équipe nationale juniors décédé en 2013 à l’âge de 24 ans.

Il s'agit du second tournoi international des juniors organisé à Alger pour le compte de la saison sportive 2020, après celui clôturé samedi au Tennis club de Bachdjerrah