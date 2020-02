Le ministre en chef de New Delhi, Arvind Kejriwal, a annoncé mercredi que le couvre-feu allait être imposé et que l'armée serait déployée pour contenir les violences dans la capitale indienne qui ont fait 18 morts. «J'ai été en contact avec un grand nombre de personnes toute la nuit. Situation alarmante.

La police, malgré tous ses efforts, n'est pas en mesure de contrôler la situation et d'instaurer la confiance», a-t-il tweeté. Des violences communautaires incessantes ont éclaté dans le nord-est de la ville après que des foules de manifestants armés de bâtons ont commis des incendies criminels, des pillages et des actes de vandalisme. Près de 200 personnes, dont des policiers, ont été blessées, tandis que des commerces, des maisons et des véhicules ont été incendiés. Les affrontements ont éclaté dimanche à New Delhi entre partisans et opposants à la Loi sur la citoyenneté (CAA), s'aggravant lundi et mardi. Ces manifestations contre cette loi controversée ont éclaté le 11 décembre quand elle a été adoptée par la chambre haute du Parlement indien. Elle vise à accorder la citoyenneté indienne aux clandestins originaires d'Afghanistan, du Bangladesh et du Pakistan s'ils sont de confession hindouiste, sikh, bouddhiste, jaïniste, parsie et chrétienne, excluant de facto les musulmans.