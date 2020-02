Le président russe, Vladimir Poutine, a fermement défendu mercredi les forces de l'ordre, accusées d'avoir abusé de la force pour disperser les manifestations de l'opposition l'été dernier, rapportent les médias. «C'est leur devoir. Personne ne brandit une matraque juste comme ça.

Si les gens se comportent en respectant les règles, les procédures et les lois, qui brandira une matraque?», a déclaré le président russe dans une interview à l'agence de presse publique Tass. De nombreux militants se sont insurgés, selon les médias, contre une réaction policière jugée excessive durant les manifestations de l'opposition de l'été dernier à Moscou, les plus important s qu'a connues la Russie depuis 2012. Les critiques visaient particulièrement la Garde nationale, une force créée en 2016 relevant directement de l'autorité du président. Plusieurs manifestants ont en revanche été condamnés à des peines de prison pour «violence» après avoir été arrêtés durant les manifestations non autorisées. «Aujourd'hui, on jette une bouteille d'eau (contre les policiers), demain une chaise et après on va saccager les voitures. C'est inadmissible!», a ajouté M. Poutine. Il a justifié une peine de prison à l'encontre d'un blogueur, Vladislav Sinitsa, condamné à cinq ans de prison pour un message sur Twitter où il appelait à des violences contre les enfants des policiers. «Cela peut déstabiliser brutalement la situation dans le pays, on ne peut pas plaisanter avec ça!», a assuré le président russe. Le chef de l'état a en outre salué la mobilisation publique ayant permis la libération du journaliste Ivan Golounov, arrêté en juin dernier pour «trafic de drogue» des charges qui se sont avérées avoir été «inventées de toute pièce». En janvier, la justice russe a annoncé l'arrestation de cinq ex-policiers qui avaient interpellé ce journaliste du site internet Meduza, réputé pour ses enquêtes sur la corruption.