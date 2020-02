Ce projet de bâtir 3.500 logements pour des colons dans une zone dénommée E1 "est plus dangereux que tout autre projet de colonisation en Cisjordanie", a-t-il déclaré à la presse en marge du Conseil des droits de l'homme des Nations unies à Genève. Ce projet "vise à détruire une solution à deux Etats", a ajouté M. al Maliki. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a promis mardi la construction de 3.500 logements pour colons dans un secteur de Cisjordanie occupée. Si l'occupant israélien construit dans cette zone, la Cisjordanie sera coupée en deux, ce qui empêcherait la création d'un Etat palestinien disposant d'une continuité territoriale, ont dénoncé les Palestiniens et plusierus ONG. Le président américain a présenté fin janvier un projet de règlement du conflit israélo-palestinien qui prévoit de faire de El-Qods occupée la capitale " indivisible" d'Israël et l'annexion de la Vallée du Jourdain et des plus de 130 colonies israéliennes en Cisjordanie occupée. Riyadh al-Maliki a par ailleurs salué la liste de 112 sociétés étrangères opérant dans les colonies israéliennes malgré le caractère illégal de ces dernières au regard du droit international, dressée par l'ONU. Les autorités palestiniennes étudient des "mesures légales" pour obtenir des dédommagements de la part de ces entreprises qui "exploitent des ressources sans l'autorisation des propriétaires légitimes de ces terres", a-t-il dit.

"Nous sommes prêts à recevoir (ces sociétés) si elles souhaitent travailler légalement en territoire palestinien", a-t-il ajouté.