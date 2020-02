Le Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) en Guinée a décidé lundi à Conakry, "de ne plus reconnaitre Alpha Condé comme chef de l’Etat", et exige désormais "son départ" sans conditions du pouvoir, à moins d’une semaine de la tenue du double scrutin (référendum et législatives) du 1er mars.

Au sortir d’une rencontre d’urgence, ce mouvement qui regroupe des acteurs politiques et de la société civile, considère "le refus de Alpha Condé de mettre en place la Haute Cour de Justice qui l’aurait jugé aujourd’hui (lundi), le FNDC, porteur des aspirations démocratiques du peuple de Guinée décide de ne plus reconnaître M. Alpha Condé comme président de la République de Guinée et demande purement et simplement son départ", selon un communiqué qui a sanctionné cette plénière. L'Organisation internationale de la francophonie (OIF), qui a accompagné le processus électoral en Guinée, a sévèrement remis en cause lundi la régularité d'un référendum et d'élections prévus dimanche par le pouvoir, en jugeant "problématiques" plus de deux millions de noms d'électeurs figurant sur les lis tes. L'OIF a du coup indiqué qu'il lui était "difficile" de continuer sa mission, six jours seulement avant ces consultations. L'opposition au président Alpha Condé dénonce le référendum sur la Constitution et les législatives organisées simultanément comme une manœuvre du chef de l'Etat pour briguer un troisième mandat à la fin de l'année, alors que l'actuelle Constitution en limite le nombre à deux. La Guinée est en proie depuis quatre mois à la contestation contre une réforme constitutionnelle et contre le projet prêté de longue date au président Condé de chercher à se succéder fin 2020. M. Condé, 81 ans, ne confirme ni ne dément l'ambition d'un troisième mandat.