Et si le sport permettait de mieux tolérer les souffrances physiques ? Des Australiens nous prouvent que cette hypothèse n'est pas si éloignée de la réalité. Des chercheurs de l'Université de New South Wales et d'un vaste centre de recherche privé, le Neuroscience Research Australia à Sydney, ont testé le potentiel antidouleur du sport sur 24 volontaires. Tous ont accepté de tester leur sensibilité à la douleur. Pendant six semaines, la moitié du groupe, des adultes en bonne santé mais inactifs, ont participé à un programme sportif tandis que l'autre moitié n'a pratiqué aucun sport.

L'effet analgésique a été relevé au terme de l'expérience au sein du groupe actif. Aux tests de sensibilité à la douleur, les sportifs se sont montrés plus tolérants que le groupe inactif à un appareil pressant leur peau et à un brassard à tension gonflé progressivement. Les premiers ont résisté à une pression plus forte que les seconds.

Le sport c'est la santé !

"L'effet analgésique pendant l'exercice physique est bien connu, justifient les auteurs de l'étude, cités par Le Figaro, cependant les effets de l'exercice régulier sur la sensibilité à la douleur sont largement inconnus."

Ces résultats, publiés dans la revue spécialisée Medicine & Science in Sports & Exercise, confirment ce dont on se doutait, à savoir que le sport nous rend plus fort et mieux armé au quotidien. Par exemple, l'activité physique entraîne notre cœur et l'aide à mieux se protéger contre les maladies cardiovasculaires. Il n'est plus à démontrer que des sports comme la course renforcent notre système immunitaire (pratique contre le virus en hiver). Sans oublier qu'à ces avantages physiques de l'activité physique s'ajoutent de sérieux bénéfices sur la santé mentale, le sport étant un bon allié contre le stress ou la dépression. C'est décidé, à la rentrée on s'y met !