Dès l'âge de neuf-dix ans, les enfants les plus actifs affichent une plus grande quantité de substance blanche dans le cerveau, signe d'une plus grande mémoire et d'une plus grande attention.

Le sport a un impact sur le développement cérébral dès le plus jeune âge. Des chercheurs de l'université de l'Illinois aux Etats-Unis ont établi cette corrélation en examinant à l'IRM l'activité cérébrale de 24 enfants âgés de 9 et 10 ans. Ils ont observé que les enfants les plus actifs physiquement affichaient à l'IRM une quantité de substance blanche dans le cerveau plus compacte et plus fibreuse que les enfants moins sportifs . La substance blanche est chargée de relier entre elles différentes aires de la matière grise, où se situent les corps cellulaires des neurones. Les fibres nerveuses envoient des signaux entre les différences zones cérébrales. Ces impulsions nerveuses favorisent la propagation des informations dans le système nerveux.

C'est la première fois qu'une étude explore les relations entre la matière blanche du cerveau et le niveau d'activité sportive. De précédentes études ont établi qu'un niveau de sport important augmentait le niveau de matière grise dans le cerveau, associée à la mémoire et à l'attention. Cette nouvelle recherche suggère que la substance blanche améliore les connexions entre les différentes zones cérébrales, améliorant de fait ces fonctions cognitives.

Le Dr Laura Chaddock-Heyman, de l'université de l'Illinois affirme que la matière blanche pourrait être un mécanisme supplémentaire pouvant expliquer pourquoi les enfants en meilleure forme physique surpassent leurs camarades moins actifs dans les matières intellectuelles en salle de classe.

Les chercheurs veulent maintenant vérifier si un enfant qui commence une nouvelle activité sportive de manière régulière peut améliorer sa substance blanche.