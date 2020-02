«Créé par un groupe d’entreprises algériennes œuvrant dans le domaine du numérique, le GAAN aspire à réunir un maximum d’acteurs du numérique quels que soient leur taille, statut juridique, niveau d’expertise, secteur de spécialisation ou positionnement géographique, autour de 4 objectifs majeurs, à savoir fédérer, grandir, rayonner et transformer», a déclaré Bachir Tadjeddine, président du GAAN lors d'une conférence de presse consacrée au lancement de ce groupement.

Le GAAN a pour ambition, avec le support des différents acteurs du numérique, de se positionner comme trait d'union entre l'écosystème digital et les centres de décision pouvant impacter son évolution, a-t-il ajouté. M. Tadjeddine a expliqué que «l'Algérie a besoin de rattraper son retard technologique, tout en axant ses choix et orientations stratégiques sur les problématiques locales, qui entravent le développement du secteur», ajoutant qu'il appartient donc naturellemen t à ces mêmes acteurs d'organiser cette remise à niveau, nécessaire à la mise en place d'un socle technologique solide et transversal à travers le GAAN. De son côté, Roslane Bencharif, vice-président du GAAN, a indiqué que la démarche du groupement est «inclusive et ne peut se concrétiser que grâce à l'intelligence collective et à l'adhésion d'un maximum d'acteurs souhaitant apporter leur pierre à l'édifice».

Le GAAN propose une multitude de services et d'avantages à ses adhérents auprès d'opérateurs nationaux mais aussi, de facilitations pour la participation à des événements internationaux autour du numérique. Le groupement a annoncé, à cette occasion, la création prochaine d'une plateforme d'offres de demandes d'emploi dédiée au numérique et d'une base de données des entreprises et des compétences algériennes activant dans le domaine des technologies de l'information et de la communication.