Une convention de partenariat a été signée lundi entre la direction de la formation et de l’enseignement professionnels (DFEP) et l’établissement public de wilaya de gestion des centres d’enfouissement technique (EPWG CET).

"La direction de la formation professionnelle prendra en charge, dans le cadre de cette convention, la collecte de différents déchets en plastique à travers ses diverses structures, tandis que le centre d’enfouissement technique s’occupera du recyclage, en plus de la formation de leurs agents dans le domaine de l’entretien des espaces verts", a précisé à l’APS le directeur local de la DFEP, Mohamed Ziane.

La même direction, selon M. Ziane, "fournira également des tabliers au profit des agents de cet établissement réalisés par les stagiaires qui sont concernés aussi par la maintenance de leurs équipements".

Pour sa part, l’établissement public de gestion des centres d’enfouissement technique, sera concerné au titre de cette convention, par la présentation de plusieurs services liés au nettoiement de divers établissements de formation professio nnelle, tout en contribuant à garantir des stages pratiques en faveur des stagiaires dans le domaine de la gestion des ordures.

Cette convention sera ajoutée à d’autres conventions signées auparavant avec d’autres secteurs à l’instar de la direction du tourisme et de l’artisanat, de l’emploi et celle de l’administration locale, a-t-on fait savoir.