Un recensement des zones d’ombre dans les villages enclavés sur le territoire de la wilaya d’Illizi vient d’être entamé à l’effet de cerner les besoins de développement dans la région, a-t-on appris mardi des services de la wilaya.

Des instructions «fermes» ont été données par le wali d’Illizi, Mustapha Aghamir, aux walis délégués de Djanet et Debdeb, et aux directeurs d’exécutif et élus locaux, afin d’accélérer l’opération de recensement de zones susmentionnées à travers la wilaya, dans le but d’identifier leurs besoins et leur prise en charge et d’améliorer le cadre de vie du citoyen, a-t-on précisé.

Il s’agit notamment des domaines de l’éducation à travers une amélioration des conditions de scolarisation et la restauration des établissements scolaires ainsi que de la prise en charge de qualité de la santé publique et du rattrapage des insuffisances de développement dans les régions enclavées, a poursuivi la source.

Afin de garantir une efficience à la démarche, l’accent est mis sur l’élaboration d’une carte globale de développement, avec insistance sur le désenclavement, le règ lement «urgent» des problèmes des réseaux d’assainissement dont souffrent plusieurs concentrations d’habitants à travers la wilaya, ainsi que le raccordement de ces zones au réseau de gaz naturel et l’amélioration de leurs réseaux d’eau potable, selon les mêmes services.

Le chef de l’exécutif de la wilaya a aussi appelé, lors d’une rencontre lundi avec les cadres et élus locaux, à l’ouverture de canaux de communication directe avec les citoyens pour leur permettre de soulever leurs préoccupations et rechercher les voies d’amélioration de leur cadre de vie, avant d’assurer que ses services vont intensifier les visites de terrain aux quatre coins de la wilaya pour s’enquérir de près de la situation de développement et de l’état d’exécution des projets.

La wilaya d’Illizi englobe deux (2) wilayas déléguées, trois (3) daïras et six (6) communes, couvrant un territoire de 285.000 km2.

La rencontre du wali avec les cadres et élus locaux intervient en application des instructions du Président de la République Abdelmadjid Tebboune, émises lors de la dernière rencontre Gouvernement-walis et concernant le développement des régions et l’élimination des zones d’ombre dans les villages enclavées à travers le pays, ont précisé les services de la wilaya.