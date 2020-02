Un total de 480 foyers ont été raccordés lundi au réseau de gaz naturel dans la daira de Ksar El-Hirane, a-t-on appris auprès de la direction de wilaya de Laghouat de la société de distribution de l’électricité et du gaz (Sonelgaz).

Ce raccordement au réseau de gaz concerne 168 foyers dans la commune de Bennacer Benchohra et 312 autres dans les localités de Gabeg, Mellaka et Saâdnia, dans le cadre d’une opération qui a coûté 130 millions DA, répartis entre un financement de l’Etat à hauteur de 75%, une contribution de Sonelgaz de 25% et un apport du bénéficiaire de 10.000 DA payables en tranches, a précisé le chargé de communication de l’entreprise, Abdallah Ghalem. L’opération s’inscrit dans le cadre du budget complémentaire dont a bénéficié la wilaya au titre de la Caisse de Solidarité et de garantie du ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, a déclaré à l’APS le wali de Laghouat, Abdelkader Bradai.

Le chef de l’exécutif de wilaya a fait savoir aussi que le taux de couverture de la wilaya en gaz atteint les 93% et que des efforts sont déployés pour atteindre un taux de couverture à 100% dans des délais proches. Un des bénéficiaires de ce projet de raccordement au gaz naturel, Mohamed Chegnane, a exprimé sa large satisfaction de l’opération qui est d’un grand soulagement pour le citoyen auquel il épargne les désagréments et coûts d’approvisionnement en bonbonnes de gaz butane.