Le MC Alger s'est imposé devant l'USM Alger sur le score de 1 à 0, (mi-temps : 0-0), en match de clôture de la 19e journée du Championnat de Ligue 1 de football, disputé lundi soir au stade du 5 juillet (Alger).

L'unique but de la rencontre a été inscrit par Frioui à la 62e minute de jeu pour le MCA.

A la faveur de cette victoire, le MC Alger, qui compte encore un match retard face au Paradou AC, reprend la 2e place du classement avec 33 points à trois longueurs du leader, tandis que l'USM Alger reste scotchée au 9e rang avec 25 points. La 19e journée avait débuté samedi et a été marquée notamment par la chute du leader le CR Belouizdad à Biskra face à l'USB (1-0).

Résultats complets des rencontres de la 19e journée :

Samedi :

US Biskra - CR Belouizdad 1-0

NC Magra - ES Sétif 0-1

NA Husseïn-Dey - USM Bel-Abbès 1-1

Paradou AC - JS Saoura 0-1

JS Kabylie - ASO Chlef 4-1

MC Oran - AS Aïn M'lila 3-1

CABB Arréridj - CS Constantine 1-3

Lundi :

USM Alger - MC Alger 0-1

Classement : Pts J

1). CR Belouizdad 36 19

2). MC Alger 33 18

3). JS Kabylie 32 19

4). ES Sétif 30 19

--). CS Constantine 30 19

6). MC Oran 28 19

7). JS Saoura 26 19

--). USM Bel-Abbès 26 19

9). USM Alger 25 19

10). ASO Chlef 24 19

11). AS Aïn M'lila 23 19

12). Paradou AC 22 18

--). CABB Arréridj 22 19

14). NC Magra 18 19

--). US Biskra 18 19

16. NA Husseïn-Dey 16 19.